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В Анталье автобус с туристами столкнулся с грузовиком - 13 пострадавших

CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Происшествия
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Тема:
Летний отдых 2018 (54)
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В ДТП в турецкой Анталье пострадали 13 россиян, у троих из них незначительные ушибы и царапины, сообщается на сайте Ростуризма.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В Турции в районе Антальи произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил туристов из города Белек в аэропорт. По данным турецких СМИ, автобус вез 25 туристов из РФ в аэропорт. Туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем и съехал с трассы, 11 россиян получили ранения и отправлены в больницы, отмечает РИА Новости. 

​"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет", — говорится в сообщении.

Российские туристы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции, получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, предполагается, что уже в среду они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

В ведомстве также заверили, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

 

Тема:
Летний отдых 2018 (54)

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Теги:
ДТП, автобус, Анталья, турция, Туризм
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