Сутки рядом с телом: старушка не поняла, что сиделка из Молдовы мертва

Трагедия произошла в городке Магерно в итальянской провинции Павия, сиделка была почти в два раза моложе своей подопечной.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Пожилая жительница Италии, за которой ухаживала уроженка Молдовы, не заметила, что ее компаньонка внезапно умерла. В результате она провела в одной комнате с безжизненным телом около суток, полагая, что та просто спит.

Итальянские СМИ сообщают, что трагедия произошла несколько дней назад в городке Магерно в провинции Павия. Сиделка 48-ми лет скончалась во сне, по предположениям врачей, в результате инфаркта.

Хозяйка дома, 96-летняя жительница Магерно, в силу возраста не поняла, что ее сиделка умерла и спокойно лежала в своей постели, в одной комнате со скончавшейся женщиной. Сосед старушки, по просьбе ее дочери, которая не могла дозвониться до матери, заглянул в квартиру лишь вечером следующего дня, и, увидев шокирующую картину, вызвал полицию.

По данным итальянской полиции, смерть женщины была вызвана медицинскими причинами и не связана с насильственными действиями, а в дом не проникали чужие.