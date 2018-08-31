12:31 31 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым

ЧП в космосе: на "Союзе" произошла утечка воздуха и появились микротрещины

© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
Происшествия
Получить короткую ссылку
12610

Спецкомиссия считает внешнее воздействие главной версией появления микротрещины на "Союзе".

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Специальная комиссия, которая должна рассмотреть инцидент, случившийся в космосе, связанный с утечкой кислорода и появлением микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09", рассматривает различные версии ее возникновения. 

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
Россия будет контролировать космос, в том числе из Молдовы

Однако, как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, в приоритете находится внешнее воздействие, отмечает РИА Новости.

"Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии. Комиссия разберётся", — рассказал источник.

По его словам, при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

"В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля", — сказал собеседник.

Он отметил, что на низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. "Это можно сравнить с пулей", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что из специалистов госкорпорации "Роскосмос", Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производит корабли "Союз") и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации.

К Земле приближается астероид: насколько это опасно>>>

В ночь на четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который присутствовал в Центре управления полетами в ночь на четверг, а затем и вечером того же дня, специалисты полагают, что причиной микротрещины стало попадание микрометеорита.

По теме

В США назвали космос новой ареной для военных действий
Пока все спали: что произошло минувшей ночью на Земле и в космосе
Фото из космоса: красное пятно на Юпитере, скопление галактик и другие загадки Вселенной
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Теги:
космический корабль, утечка воздуха, космос
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша и новые машины неотложной помощи
    Купить здоровье

    Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.

  • Лось, архивное фото
    Осторожно, дикие животные!

    В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Скорая помощь
    Вынужденная посадка

    Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Рим, экстренно сел в аэропорту Минска из-за недомогания у семилетнего мальчика.

  • Музыкальный фестиваль Найти звезду Шелкового пути
    Сувенир из Грузии

    Российская участница международного музыкального конкурса "Найти звезду Шелкового пути" Камила Измайлова рассказала о своих впечатлениях от Грузии.

  • Принятие присяги курсантами, поступившими в военные ВУЗы России
    Не женская профессия?

    О том, как четыре девушки из Абхазии связали свою жизнь с военной службой и как отнеслись к их выбору родственники и друзья - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иосиф Кобзон в Кишиневе
Иосиф Кобзон в Кишиневе: последний концерт на молдавской земле
Как хорошо, что ты приезжаешь на Родину
Признание уроженцев Молдовы: как хорошо, что ты приезжаешь на Родину
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения
Доступность электроэнергии в странах ЕС - рейтинг

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться