Видео горящего самолета в Сочи появилось в Сети

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Восемнадцать человек, в том числе трое детей, госпитализированы после аварийной посадкой Boeing в Сочи, сообщается на сайте Минздрава России. Инцидент произошел в субботу рано утром. При посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. В сети было опубликовано видео, на котором запечатлен горящий самолет.