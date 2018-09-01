Похороны главы непризнанной ДНР Захарченко пройдут 2 сентября

По подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Похороны главы ДНР Александра Захарченко пройдут 2 сентября, сообщили журналистам в администрации региона. По словам врио главы региона Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек.

© Sputnik / Игорь Маслов В результате взрыва в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Взрыв в кафе "Сепар" в Донецке произошел 31 августа. В результате погиб глава ДНР Захарченко и его охранник. Ранения получили 9 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Шестеро из них находятся в медучреждениях с осколочными ранениями и ожогами.

Администрация ДНР признала произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти родным и близким Захарченко и назвал убийство подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

В МИД РФ заявили, что цель убийства — срыв процесса мирного политического урегулирования в Донбассе.

Следственный комитет России по факту гибели Захарченко и ранению Тимофеева возбудил уголовное дело. В СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.