Похороны главы непризнанной ДНР Захарченко пройдут 2 сентября

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Похороны главы ДНР Александра Захарченко пройдут 2 сентября, сообщили журналистам в администрации региона. По словам врио главы региона Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек.
Администрация ДНР признала произошедшее терактом.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти родным и близким Захарченко и назвал убийство подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.
В МИД РФ заявили, что цель убийства — срыв процесса мирного политического урегулирования в Донбассе.
Следственный комитет России по факту гибели Захарченко и ранению Тимофеева возбудил уголовное дело. В СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.