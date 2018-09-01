Удачный "улов" на Украине: ворованные авто и мошенники из Молдовы

География инцидентов достаточно широка, но их исход оказался одним и тем же - всех "повязали".

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. За минувшие сутки на границе Украины обнаружили четыре автомобиля объявленных в розыск правоохранительными органами Молдовы, а также их похитители.

© Sputnik / Алексей Даничев Соцсети: в Кишинев вернулись похитители людей

По данным украинских СМИ, в пункте пропуска "Лужники" на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда остановили автомобиль "Ауди" 2013 выпуска. Выяснилось, что машина была похищена в прошлом году на территории Украины.

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Еще одну "Ауди" остановили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Пулемец". Транспортное средство находился в розыске за похищение в Польше. Кроме того, ворованные "Шевроле" и "Фольксваген" обнаружили сотрудники Харьковского и Белгород-Днестровского отрядов.

Также пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка" идентифицировали по базе данных Интерпола и задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске за мошенничество.