В Афганистане рухнул вертолет НАТО, СМИ сообщают, что погиб пилот из Молдовы

По меньшей мере три человека, среди которых иностранный пилот и двое афганских военных, погибли, еще три человека пострадали в результате крушения военного вертолета на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны,

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Сообщение о трагедии на севере Афганистана поступили в СМИ в воскресенье утром. На борту вертолета было 13 человек, в том числе трое иностранцев. Крушение произошло на территории лагеря "Шахин", в провинции Балх.

Представитель армии Афганистана сообщил, что крушение произошло из-за технической неисправности.

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Позже портал deschide.md, ссылаясь на свои источники в сфере авиации, сообщил, что погибший пилот родом из Молдовы. СМИ утверждает, что вертолет принадлежит молдавской компании Valan. Официальный представитель фирмы отказался от беседы с журналистами.

Три года назад вертолет, принадлежавший Valan, был захвачен талибами в Афганистане. До сих пор о судьбе молдавских пилотов ничего неизвестно. Год назад грузовой самолет этой компании рухнул в Кот-д'Ивуаре. Погибли молдавские пилоты.