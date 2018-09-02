Подтверждено: вертолет из Молдовы упал в Афганистане, погибли 12 человек

Вертолет взлетел с военной базы Мазар-и-Шариф и через короткое время рухнул на землю.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы опубликовал сообщение, согласно которому граждан Молдовы не было на борту вертолета, потерпевшего крушение в Афганистане.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Афганистане, в провинции Балх, в воскресенье утром произошло крушение военного вертолета молдавской компании Valan International Cargo Charter, погиб пилот авиасудна — гражданин Молдовы — и двое афганских военных.

Согласно данным Органа гражданской авиации, вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter рухнул на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазар-и-Шариф. На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана.

По предварительным данным, в результате трагедии погибло двое членов экипажа и 10 пассажиров. Информация обновляется.