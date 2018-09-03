В Бразилии сгорел Национальный музей

Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Национальный музей в бразильском Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара, передает РИА Новости с ссылкой на зарубежные СМИ.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока не установлена.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.