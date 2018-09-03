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Смертельный вирус у границ Молдовы: в Румынии скончались 12 человек

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Отправляясь в Румынию, надо быть настороже: в стране-соседке выросло число жертв лихорадки Западного Нила.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. По данным министерства здравоохранения Румынии, со 2 мая по 29 августа в стране зарегистрировано 117 случаев менингита/менингоэнцефалита, вызванных лихорадкой Западного Нила, и 12 из них — смертельных.

Скорая помощь
CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Молдова в опасном кольце из вирусов

При этом во всех 12 летальных исходах у пациентов были сопутствующие заболевания.

Больше всего жертв вируса зарегистрировано в Бухаресте (пять смертельных исходов), в уезде Олт — два и по одному в уездах Яссы, Галац, Ковасна, Констанца и Дыбовица.
Румынские специалисты отмечают, что речь идет не об эпидемии, как было в 1996, 2010 и 2016 годах. В Минздраве Румынии отметили, что регистрируемый рост заболеваемости обусловлен слишком дождливым временем, что стало причиной сложностей при уничтожении комаров.

Смертельный вирус подобрался к границе Молдовы>>>

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется и в нетропических странах. Вирусу, в первую очередь, подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

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Теги:
лихорадка Западного Нила, комары, вирус, смерть, Румыния
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