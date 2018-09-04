Курортников напугал странный цвет моря в Одессе: экологи бьют тревогу

На поверхности моря одесситы заметили маслянистые рыжие пятна: они токсичны, сообщает городской портал.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и насторожила маслянистая пленка, которой оно покрылось, отмечают СМИ соседней страны с ссылкой на интернет-портал города Одессы.

Сообщается, что выбросы, похожие на использованное масло и ржавчину, заметили в Одессе и на одесских курортах.

На поверхности воды замечено маслянистое рыжее пятно, его видели в Лузановке и Фонтанке, на Большевике. Также маслянистые пятна напугали отдыхающих на Каролино-Бугазе и на побережье Санжейки, отмечает городской портал Одессы.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, речь идет о разливе мазута, масла или увеличении отмерших водорослей.

"Установлено, что на поверхности воды вдоль береговой линии пляжа наблюдается пятно неустановленного вещества желто — бурого цвета. Согласно результатам исследований, обнаружено превышение нормируемых значений предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ, сероводорода и железа общего", — отметили экологи.

Исполняющая обязанности директора Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря Ольга Филина подчеркнула, что на прошлой неделе в море неподалеку от пляжа Лузановка специалисты-экологи обнаружили в отобранных пробах воды превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, сероводорода и железа. Также было установлено снижение концентрации кислорода.