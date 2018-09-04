Во французском Ле-Бурже средь бела дня ограбили туристов

Неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, сумма ущерба составляет до миллиона долларов.

КИШИНЕВ, 4 сен —Sputnik. Неизвестные забрали три чемодана, сумку и мобильные телефоны, грабителей попытался остановить водитель туристического автобуса, однако и он стал их жертвой. Воры отобрали у мужчины мобильный телефон, на камеру которого тот попытался запечатлеть преступников.

Об инциденте сообщила во вторник радиостанция Europe1, передает РИА Новости.

Отмечается, что неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже.

Потерпевшие обратились в полицию. По предварительным данным, сумма украденных вещей, в том числе люксовой одежды и украшений, составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов.