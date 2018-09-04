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Французская полиция

Во французском Ле-Бурже средь бела дня ограбили туристов

© Sputnik / Rusalina Dmitrieva
Происшествия
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Неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, сумма ущерба составляет до миллиона долларов.

КИШИНЕВ, 4 сен —Sputnik. Неизвестные забрали три чемодана, сумку и мобильные телефоны, грабителей попытался остановить водитель туристического автобуса, однако и он стал их жертвой. Воры отобрали у мужчины мобильный телефон, на камеру которого тот попытался запечатлеть преступников.

Такси
CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Об инциденте сообщила во вторник радиостанция Europe1, передает РИА Новости.

Отмечается, что неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже.

Потерпевшие обратились в полицию. По предварительным данным, сумма украденных вещей, в том числе люксовой одежды и украшений, составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов.

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