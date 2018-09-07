Автобус из Молдовы выехал на "встречку" в Румынии: одиннадцать пострадавших

По неизвестным причинам автобус вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Одиннадцать человек получили ранения при столкновении микроавтобуса из Республики Молдова и автофургона, которое произошло в Румынии на трассе DN2.

Транспортные средства столкнулись близ села Сочь, которое входит в коммуну Мирословешть уезда Яссы.

"Микроавтобус с десятью пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Пассажиры автобуса получили легкие травмы. Проверка на алкоголь водителей показала нулевой результат", — рассказала агентству Agerpres представитель инспектората полиции уезда Яссы Анка Выжияк.

На место происшествия прибыл вертолет спасательной службы SMURD и несколько экипажей скорой помощи. По словам спасателей, жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает.