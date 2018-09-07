"На уме только Путин": короткая бегущая строка CNN рассказала о многом

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Освещая проходящий в Тегеране саммит РФ, Ирана и Турции, канал CNN подписал кадры со встречи: "Путин, Роухани, Путин дают комментарии после тегеранского саммита по Сирии".

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Этот "ляп", допущенный в прямом эфире, не остался незамеченным зрителями и коллегами.

"У CNN на уме только Путин", — пошутили в официальном твиттере RT.

У CNN на уме только Путин pic.twitter.com/VSWKuTY15Y — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2018 г.

​Как отмечает РИА Новости, на встрече лидеры трех стран обсудили вопросы разрешения военного конфликта в Сирии и оказания ей практической и гуманитарной помощи. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что у него есть неоспоримые доказательства готовящегося в Идлибе постановочного акта химатаки. По его словам, члены Совета Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия уже проинформированы о них.