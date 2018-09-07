Опасный вирус у границ Молдовы: в Румынии от него скончались уже 17 человек

Число жертв лихорадки Западного Нила в Румынии растет: отправляясь в страну соседку, гражданам Молдовы надо быть начеку.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. По данным министерства здравоохранения Румынии, со 2 мая по 6 сентября в стране зарегистрировано 166 случаев менингита/менингоэнцефалита, вызванных лихорадкой Западного Нила, и 17 из них — смертельных.

Как сообщили в министерстве, во всех 17 летальных исходах у пациентов были сопутствующие заболевания.

Больше всего жертв вируса зарегистрировано в Бухаресте (шесть смертельных исходов), в уезде Яссы — три, в уезде Олт — два и по одному в уездах Галац, Ковасна, Констанца, Дымбовица, Долж и Телеорман.

В уездах, где выявлены заразившиеся лихорадкой Западного Нила, для предотвращения рисков распространения вируса приняты повышенные меры безопасности. Больные этим недугом изолируются на 120 дней.

В Минздраве Румынии ранее отмечали, что регистрируемый рост заболеваемости обусловлен слишком дождливой погодой, что осложнило процесс уничтожения комаров.

Смертельный вирус подобрался к границе Молдовы>>>

К слову, к концу прошлой недели румынские власти отрапортовали о 12 скончавшихся от лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника.

Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется и в нетропических странах. Вирусу, в первую очередь, подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.