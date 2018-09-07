Молния угодила в мяч после того, как футболист ударил по нему - видео

Видео с ударом молнии в футбольный мяч вызвало споры в сети.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. На своей странице в Instgram Игрок в австралийский футбол Эдди Беттс опубликовал видео, на котором мяч после его удара поразила молния.

Кадры сделаны на стадионе Coppers в пригороде Аделаиды. Футболист одноименной команды пробил по мячу, однако снаряд так и не приземлился — в воздухе его разорвало ударом молнии.

Автор ролика в комментариях не подтвердил и не опровергнул подлинность видео, ограничившись комментарием "Итак, это произошло" и сопроводив запись удивленным эмодзи.

Мнения пользователей разделились: одни отметили, что в момент удара молнии "правдоподобно" прозвучал раскат грома, другие обратили внимание на "подозрительного" человека в конце видео. Как отмечает австралийский портал Sporting News, им оказался профессиональный режиссер.