Жуткое наводнение в Испании — на видео сняли, как вода несет автомобили

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Неслыханное наводнение обрушилось на город Себолья в испанской провинции Толедо.

Из-за сильной бури, которая поразила этот регион в субботу и продолжалась 14 часов подряд, выпало невероятное количество осадков. В результате улицы города превратились в бушующие реки.

Поток воды, который несся по улицам, составил около двух метров глубиной. Вода сносила автомобили и тащила за собой грузовики.

Самое удивительное, что жертв после разгула стихии не было, и обошлось даже без серьезных травм.