Опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб глава правительства Абхазии

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Машина, в которой находился погибший руководитель правительства Абхазии Геннадий Гагулия, столкнулась с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель в состоянии наркотического опьянения.

В ДТП, в котором погиб Гагулия, пострадали еще два человека, водитель и охранник, передает Sputnik Абхазия. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

Гагулия в составе абхазской делегации во главе с главой региона Раулем Хаджимба возвращался из Сирии, где находился с визитом. Кортеж чиновников следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

На месте трагедии работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются. Опубликованы первые видеокадры с места автокатастрофы.

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По сообщению правоохранительных органов Абхазии, на трассе Псоу-Ингур водитель автомобиля ВАЗ-21099, находящийся под воздействием наркотиков, не уступил дорогу машине, в которой находился Геннадий Гагулия. Житель одного из местных сел находился за рулем машины ВАЗ без водительского удостоверения.

Виновник ДТП задержан, ведется следствие.