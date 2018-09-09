Автомобиль въехал в остановку в Одессе: двое погибли, пятеро пострадали

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Одессе. В результате два человека погибли и пятеро пострадали, водитель задержан, сообщает полиция Одесской области.

Накануне вечером водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на красный свет, после чего столкнулся с автомобилем Skoda. Обе машины выбросило с проезжей части на тротуар, при этом BMW врезался в людей, ожидавших трамвай на остановке.

#Одесса Стало известно имя гонщика, который устроил смертельное ДТП на Фонтанской дороге — https://t.co/gkDZQMTWBE pic.twitter.com/Otf1YWNwud — Культурометр (@culturemeter_od) September 9, 2018​

Среди пострадавших оказалась и 31-летняя пассажирка автомобиля BMW. Погибшие — одесситка 1962 года рождения и 52-летний мужчина. Еще один человек находится в реанимационном отделении одной из больниц Одессы.

Водитель BMW, 27-летний мужчина, задержан.