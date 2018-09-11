Призраки жертв башен-близнецов и история гибели архитектора из Молдовы

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Во вторник, 11 сентября, мир вспоминает погибших 17 лет назад в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра.
В этот день в 2011 году террористы угнали четыре американских пассажирских самолета, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона и последний рухнул у города Шанксвилл в Пенсильвании.
Последствия трагедии дают знать о себе и сегодня. Останки более тысячи жертв теракта 11 сентября до сих пор не были идентифицированы. Официально в результате этой трагедии погибли 2753 человека, включая пропавших без вести.
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Все эти годы в СМИ иногда появляется информация о паранормальной активности на месте теракта. Полицейские рассказывают, что видели призраки, которые исчезали, если подойти ближе. Кто-то видел кабину лайнера с пассажирами. Некоторые люди, по их словам, видели, как бы повтор момента трагедии — бегающих людей, полицейских и прыгающих с башен сотрудников Всемирного торгового центра.
А вот видео, снятое в ночь на вторник, где закадровый голос утверждает, что сияние на вершине столпов света в память о жертвах теракта, — не дело рук людей…
В этот день Sputnik решил также вспомнить и об уроженце Кишинева, который оказался в числе 50 русскоязычных американцев, находившихся в башнях-близнецах 11 сентября 2001 года.
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Вдова Аркадия Жанна Гальперина рассказала в интервью телеканалу RTVI (репортаж подготовила, обосновавшаяся в США, журналистка из Молдовы Ксения Муштук) о том, что в день своей гибели ее муж был в Южной башне торгового центра: в 09.00 на 102 этаже у него должна была состояться встреча.
"Раздался звонок, это был мой муж. Я, не имея ни малейшего представления о том, что он находится в торговом центре, спросила, знает ли он, что происходит. Он сказал, что он в Южной башне на встрече, и что с ним все в порядке. Я пообещала позвонить ему позже", — рассказала Гальперина.
По ее словам, когда здания ВТЦ обрушились, она звонила супругу весь день на мобильный, а затем на номер офиса. Затем Жанна обошла все больницы, стала расклеивать фотографии на улицах. Еще долго она не могла поверить, что любимого мужа больше нет в живых.
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Только через 2,5 года спасатели отыскали под завалами обручальное кольцо Аркадия Зальцмана. Теперь вдова архитектора всегда носит кольцо с собой.
"Мы познакомились и поженились в Кишиневе. Столицу Молдовы муж очень любил, но и Нью-Йорк он тоже любил. Когда мы сюда переехали, Аркадий брался за любые проекты. Ему было 45 лет…", — рассказала Гальперина.
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