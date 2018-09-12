СМИ: внедорожник въехал в толпу людей в Китае, есть погибшие и пострадавшие

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань в среду вечером. Об этом пишет международная пресса.
Известно, что трагедия случилась в 19.40 по местному времени (14.40 по кишиневскому времени). Красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из площадей города. Сообщается по меньшей мере о трех погибших и 43 пострадавших.
В настоящий момент водитель задержан, его мотивы пока неизвестны.
По информации СМИ, люди собрались вечером на площади, как это принято в китайских городах, чтобы погулять и потанцевать. Именно в это время 54-летний уроженец города Хэнъян по имени Ян Цзаньюнь въехал в толпу. При этом также сообщается, что мужчина неоднократно был судим.
Как пишет китайская пресса, задержанный неизлечимо болен и "обозлен на общество", что могло стать причиной такого поступка. Эти сведения пока никак не подтверждаются официально.
Полиция пока никак не комментирует инцидент.
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