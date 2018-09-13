Судно под флагом Молдовы село на мель в порту Азова

В ночь на четверг сухогруз, следуя по Азово-Донскому каналу, отклонился от курса из-за тумана.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В порту города Азова на мель село грузовое судно под флагом Молдовы, сообщают российские СМИ.

Речь идет о сухогрузе "Сормовский-123", который остановился в акватории в ночь на четверг.

На входе в Азово-Донской морской канал судно попало в полосу тумана, в результате чего уклонилось влево и село на мель.

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В трюмах находится свыше 3,2 тысячи тонн пшеницы.

В местном спасательно-координационном центре отметили, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.