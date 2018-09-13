Длинный червь несколько месяцев жил в мозгу любителя мяса с кровью

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Огромного червя (чуть более 10 см) вытащили хирурги из головы пациента одной из лечебниц Китая. Паразит попал в организм 26-летнего мужчины из мясного блюда, считают врачи. Вероятно, в мясе, которое было слабой прожарки, уже находились яйца паразита Spirometra mansoni, отмечает издание South China Morning Post.

© Sputnik / Игорь Зарембо Паразиты объявили войну, или Что делать, если обнаружили на себе клеща

Личинка Spirometra mansoni (а именно этого червя обнаружили медики), попадая в организм, всасывается в кровоток, после чего поселяются в одном из органов.

У этого молодого человека она поселилась в мозгу.

Молодой китаец несколько месяцев страдал от приступов эпилепсии, и докторам не удавалось установить причину недуга. В итоге мужчину направили в центральную больницу региона, где ему и поставили правильный диагноз, после того, как тот сдал анализ крови.

Сейчас жизни и здоровью молодого человека ничто не угрожает.