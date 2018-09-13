Уроженец Молдовы найден в Москве мертвым с пакетом на голове

По данным источника в правоохранительных органах, тело нашего соотечественника нашли в одной из квартир на юге российской столицы.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Тело уроженца Молдовы 1982 года рождения обнаружено на юге Москвы, сообщают в четверг российские СМИ.

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Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что мужчину нашли 12 сентября в одной из квартир с полиэтиленовым пакетом на голове. Смерть наступила в результате механической асфиксии.

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Тело доставили в морг для проведения исследования. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.