Взятку, обещанную украинскому пограничнику, забрало государство

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В попытке подкупить украинского пограничника признан виновным гражданин Молдовы — решение вынес суд в Одесской области.

Украинским СМИ стало известно, что в августе 2018 года этот мужчина, проходя проверку документов в пограничном пункте пропуска "Староказачье" молдавско-украинской границы попытался дать инспектору пограничного контроля соседней страны взятку в размере 1500 гривен (немногим больше 45 евро), надеясь на беспрепятственный въезд на Украину.

Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера >>>

Гражданин Молдовы приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 8500 гривен или около 260 долларов. Также суд постановил взыскать с нашего соотечественника в пользу государства те 1500 гривен, которые он намеревался дать пограничнику.