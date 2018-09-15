Из-за шторма в США более 900 тысяч потребителей остались без электричества

В результате обрушившейся стихии - тропического шторма "Флоренс" у побережья Северной Каролины - погибли пять человек, в том числе ребенок.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Не менее 907 тысяч потребителей в США остались без электричества в результате тропического шторма "Флоренс" у побережья Северной Каролины, сообщает РИА Новости.

По последним данным, в результате обрушившейся стихии погибли пять человек, в том числе ребенок. Один человек госпитализирован из-за полученных ранений.

В пятницу ураган "Флоренс" ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра упала до 110 километров в час. Власти предупредили, что необходимо оставаться в укрытиях, несмотря на ослабление "Флоренс". Как сообщается, в связи с осадками сохраняется возможность потоплений.

Ожидается, что шторм продолжит постепенно ослабевать на выходных.