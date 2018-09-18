У авиабазы Хмеймим в Сирии пропал с радаров военный российский самолет

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В ночь на вторник над Средиземным морем пропал российский самолёт Ил-20 с 14 военными на борту. Об этом сообщило Минобороны России.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin В Сирии разбился российский военный самолет

"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авиасудно пропало во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Сообщается, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали вечером 17 сентября пуски ракет с французского фрегата "Овернь" ("Auvergne") в Средиземном море.

Источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.