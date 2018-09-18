Эксперт: сирийские ПВО не могли сбить российский самолет

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Руководитель российской Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков сомневается, что силы сирийской противовоздушной обороны могли сбить российский самолет Ил-20, так как были, скорее всего, предупреждены о его полете.

"В принципе, вероятность такой ошибки существует. Но, я полагаю, здесь такого быть не могло, потому что идет оповещение, то есть, скорее всего, его сбили не сирийские ПВО", — сказал Сивков РИА Новости.

Кроме того, он напомнил, что Ил-20 — довольно крупный самолет с четырьмя двигателями, поэтому сбить его с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "проблематично".

Эксперт склоняется к версии о том, что российский самолет могли сбить истребители Израиля. "Скорее всего, это именно так и было, потому что Израиль понимает, что эффективность Сирийской ПВО обеспечивается именно информационной поддержкой со стороны наших самолетов", — добавил Сивков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет. Позднее CNN опубликовало информацию, согласно которой Ил-20 был по ошибке сбит сирийской ПВО.