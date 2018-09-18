В Польше мужчина "воскрес" в морге и пошел на вечеринку

Мужчина очнулся в морге и ничуть не смутившись отправился на веселье к своим друзьям.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Польше произошел невероятный случай. Мужчина проснулся в холодильнике морга, после чего решил пойти на вечеринку, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Как выяснилось, в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства прохожий заметил на улице мужчину без сознания. Вызвали скорую помощь, но медики не смогли его реанимировать. В итоге они констатировали смерть "по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя".

Тело мужчины доставили в морг. Через некоторое время "умерший" очнулся и потребовал одеяло, чем шокировал охранника, который прибежал на шум и стоны.

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Позже, воскресший пан Кшиштоф, так звали этого человека, понял, что случилось. Он дал показания прибывшей полиции, а затем ушел, несмотря на уговоры врачей остаться под наблюдением.

Он направился домой, но по дороге передумал и попросил таксиста отвезти его на вечеринку, откуда ранее попал в морг.

"Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить", — говорится в сообщении СМИ.

Врача, который констатировал смерть, ждет допрос, а дальнейшую его судьбу решит суд.

Пользователи интернета по-разному реагируют на эту новость. Часть из них поздравляют счастливчика с "воскрешением", но многие осуждают врача. Дошло даже до того, что некоторые возмущенные пользователи предложили запереть самого доктора в холодильнике морга.