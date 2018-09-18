15:22 18 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.77
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Истребители F-16

Ответ Минобороны России по сбитому в Сирии Ил-20

© AFP 2018 / Jack Guez
Происшествия
Получить короткую ссылку
497 0 0

Израиль не предупредил российских военных о планах проведения своей операции в Сирии и подставил российский Ил-20 под удар сирийских ПВО, отмечает Минобороны России.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Министерство обороны России неоднократно призывало Тель-Авив воздержаться от ударов по Сирии, вина за сбитый российский Ил-20 самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

"Сергей Шойгу констатировал, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", — говорится в сообщении Минобороны России. 

Отмечается также, что несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 17 сентября около 23.00 часов по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сделал заявление, в котором подчеркнул, что "израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. По его словам, Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — добавил представитель Минобороны РФ.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

По теме

Брифинг Минобороны РФ по поводу пропавшего Ил-20 в Сирии
Эксперт: сирийские ПВО не могли сбить российский самолет
У авиабазы Хмеймим в Сирии пропал с радаров военный российский самолет
Теги:
Ил-20, падение, самолет, министерство обороны России, Игорь Конашенков, Сергей Шойгу, Хмеймим, Сирия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться