Ответ Минобороны России по сбитому в Сирии Ил-20

Израиль не предупредил российских военных о планах проведения своей операции в Сирии и подставил российский Ил-20 под удар сирийских ПВО, отмечает Минобороны России.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Министерство обороны России неоднократно призывало Тель-Авив воздержаться от ударов по Сирии, вина за сбитый российский Ил-20 самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

"Сергей Шойгу констатировал, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается также, что несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 17 сентября около 23.00 часов по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сделал заявление, в котором подчеркнул, что "израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. По его словам, Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — добавил представитель Минобороны РФ.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.