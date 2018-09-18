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Российско-Турецкие отношения

Как ситуация со сбитым Ил-20 отразится на договоренностях России и Турции

© Sputnik /
Происшествия
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил реакцию Кремля по инциденту с российским Ил-20 в Сирии.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Инцидент с крушением Ил-20 у берегов Сирии никак не повлияет на договоренности президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по демилитаризации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет. Это важная, прорывная договоренность. Она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели — сирийского урегулирования, политика дипломатическими средствами", — сказал Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

Истребители F-16
© AFP 2018 / Jack Guez
Ответ Минобороны России по сбитому в Сирии Ил-20

Он также отметил, что "в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией".

"Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны", — сказал Песков журналистам. Он добавил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 (по московскому времени) пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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Теги:
договоренности, сирийское урегулирование, отношения, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сирия, Израиль, Турция, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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