Взрыв в школе в Румынии: более 70 человек эвакуированы, двое - ранены

Трагедия в школе в Румынии: из-за утечки газа произошел взрыв. Известно о двух пострадавших.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Взрыв произошел в одной из школ в румынском городе Войничень. Все ученики и персонал эвакуированы. Причиной взрыва, могла стать утечка газа, передает Sputnik Румыния.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Муреш заявили, что известно о двух пострадавших.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги четверга в Молдове и других странах - смерть артиста, взрыв и ДТП

Во время взрыва была ранена сотрудница, отвечающая за чистоту помещений и 14-летний мальчик.

У женщины диагностированы ожоги второй степени, а у мальчика — первой степени. У обоих ожоги на лице. Они госпитализированы в больницу скорой помощи в Тыргу-Муреш. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее появлялась информация, что ранены двое детей. Всего было эвакуировано 70 детей и 7 учителей.

По предварительным данным, взрыв произошел после того, как уборщица попыталась зажечь печь, в то время как в помещении была утечка газа. К счастью, взрыв не спровоцировал пожара.