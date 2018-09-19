Стало известно, как произошел взрыв в румынской школе

Поставщик газа объяснил, по какой причине в школе в Румынии 19 сентября случился взрыв.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Произошедший в среду в школе Войничень взрыв стал следствием ошибочных действий персонала школы. Об этом сообщил поставщик метана, пишет румынское информагентство Agerpres.

"В результате проведенных на месте исследований констатировано, что взрыв произошел из-за скопления газа в очаге терракотовой печи, ставших следствием ошибочных действий персонала школы", — заявили в компании Delgaz Grid.

Взрыв в румынской школе произошел в среду в 08.10. В результате произошедшего пострадали два человека. Женщина 49 лет получила ожоги лица первой и второй степени, а 14-летний подросток – ожоги первой степени. Обоих госпитализировали в больницу Тыргу Муреша.

Кроме того, из здания образовательного учреждения эвакуировали шестерых педагогов и около 70 детей. Прибывшие на место специалисты на время проверки полностью отключили подачу газа. Пожара после взрыва не было.