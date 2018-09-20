Столкновения у здания Рады Украины в Киеве: пострадали силовики

Двое правоохранителей пострадали во время столкновений митингующих с силовиками у здания Верховной рады Украины в Киеве.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Киеве у здания Рады начались столкновения националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) с правоохранителями. Пострадал силовик, у него травма ноги. Медики предоставляют помощь еще одному правоохранителю, у него травмы руки.

У цей час з боку пікетувальників у бік опонентів полетіла петарда.

У результаті один з провоохоронців дістав поранення ноги, його під руки вивезли з-під стін Ради.

Медики повідомили, що його стан стабільний. pic.twitter.com/0pUsvjzYI6 — Нездоланні (@nezdolanni) 20 сентября 2018 г.

​Волнения начались на фоне выступления в парламенте Петра Порошенко, который подготовил ежегодное послание к депутатам. В своей речи украинский лидер затронул темы военного сотрудничества, санкций против России, выступил за отмену депутатской неприкосновенности, а также высказал свое мнение по поводу ситуации в Донбассе, отмечает РИА Новости.

Националисты у Рады требуют упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам — участникам военной операции в Донбассе. ​Митингующие попытались прорвать полицейский кордон и попасть в здание парламента. В результате силовики применили слезоточивый газ. По последним данным, пострадали двое полицейских. У одного из них травма ноги, у другого — руки.

Під Радою Нацдружини здійснили спробу штурмувати кордон поліції, але їх швидко відтіснили pic.twitter.com/ZtoiOgh0mf — 24 канал (@24tvua) 20 сентября 2018 г.

​Для охраны порядка прислали подкрепление, столкновения прекратились.