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"Крестница Ванги" из Молдовы похитила драгоценности у жителей Тернополя

© Sputnik / Alexey Kudenko
Происшествия
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Задержанная полицией женщина, по данным следствия, обещала избавить от любых несчастий, а также "очистить" дорогие украшения, которые она, впрочем, не вернула владельцам.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Гражданка Молдовы в возрасте 44 лет была задержана в украинском Тернополе по подозрению в мошенничестве — женщина выдавала себя за гадалку и ясновидящую и обманывала людей, считают в местной полиции.

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Как сообщают украинские СМИ, женщина представлялась горожанам как Анна-Мария и называла себя "ясновидящей из Болгарии, крестницей самой Ванги", а также "обладательницей божественного дара и одной из золотой пятерки мастеров Болгарии и стран СНГ". В течение нескольких месяцев злоумышленница заказывала в газетах Тернополя публикацию объявлений со столь одиозным текстом. Там же автор рекламы сулила помощь в семейных вопросах, избавление от бедности и одиночества, привлечение успеха и удачи, лечение тяжелых болезней, избавление от алкоголизма.

За свою "помощь" женщина брала плату продуктами питания, но убеждала клиентов приносить деньги и драгоценности для очищения. Ценности после этой "процедуры" подозреваемая обещала возвратить.

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Закончилось все прозаично, когда клиенты вернулись за своим нажитым, то на съемной квартире "волшебницы" не оказалось.

Минимум девять человек пострадали от этих афер, общая сума убытков составила почти 36 тысяч долларов. Полиция Тернополя ищет других пострадавших от действий задержанной.

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Теги:
ясновидящая, мошенница, драгоценности, галадка, тюрьма, задержание, полиция, приговор, суд, Тернополь, Молдова, Украина
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