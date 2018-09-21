Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в возрасте 61 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственные СМИ.

"Президент Чан Дай Куанг скончался в 10.05 утра (06.05 по кишиневскому времени — ред.) 21 сентября в госпитале", — говорится в сообщении новостного агентства Вьетнама (VNA).

По информации СМИ, лидер Вьетнама боролся с тяжелым заболеванием, но врачи не смогли его спасти.

Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел работать в министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. В 2016 году он стал президентом страны.