Нетаньяху предоставили отчет о переговорах с Россией по сбитому Ил-20

Отчет был предоставлен премьер-министру Израиля сразу по возвращению спецделегации из Москвы.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выслушал доклад членов израильской делегации, которая ранее провела в Москве переговоры по инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот".

Согласно сообщениям, представители делегации представили премьеру страны отчет в пятницу утром, сразу по возвращению из российской столицы.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в сопровождении представительной военной делегации посетил Москву для обсуждения инцидента с Ил-20. В Москве израильские военные представили доклад, и Россия приняла информацию по происшествию.

По данным источника израильского издания "Таймс оф Израэл", визит делегации в Москву был сфокусирован на трех основных пунктах: выражении соболезнований в связи с гибелью военных, передаче данных об активности Ирана в Сирии и предоставлении выводов военных по инциденту.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что 17 сентября около 23.00 часов по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сделал заявление, в котором подчеркнул, что "израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. По его словам, Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".