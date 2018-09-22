Во время военного парада в Иране произошел теракт: есть погибшие

Огонь по людям открыли неизвестные лица, находящиеся на одной из трибун.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Жертвами теракта на военном параде стали 10 человек, в том числе журналист, еще более 20 получили ранения, таковы последние данные, поступившие к этому часу.

Ранее иранские СМИ сообщили о том, что во время военного парада в городе Ахвах произошел теракт, неизвестные открыли огонь по людям. Погибли не менее восьми военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Военные парады проходят сегодня по всему Ирану, включая столицу страны, город Тегеран. Они приурочены к Неделе священной обороны и призваны сохранить память об ирано-иракском конфликте 1980-1988 годов.

#BREAKING: video shows moment of armed attack on military parade in Ahvaz, attack lasts for 10 mins, 8-10 IRGC forces 'martyred,' 2 gunmen killed, 2 at large pic.twitter.com/RQS4TIEYhO — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 22 сентября 2018 г.

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