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US Treasury Department has imposed new sanctions against nine Iranian people and entities in an action unrelated to Iran’s nuclear program

Во время военного парада в Иране произошел теракт: есть погибшие

© Fotolia / Borna_Mir
Происшествия
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Огонь по людям открыли неизвестные лица, находящиеся на одной из трибун.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Жертвами теракта на военном параде стали 10 человек, в том числе журналист, еще более 20 получили ранения, таковы последние данные, поступившие к этому часу. 

Ранее иранские СМИ сообщили о том, что во время военного парада в городе Ахвах произошел теракт, неизвестные открыли огонь по людям. Погибли не менее восьми военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Военные парады проходят сегодня по всему Ирану, включая столицу страны, город Тегеран. Они приурочены к Неделе священной обороны и призваны сохранить память об ирано-иракском конфликте 1980-1988 годов.

 

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