Минобороны России раскрыло обстоятельства гибели Ил-20 в Сирии

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. МО России обнародовало в воскресенье подробности о гибели российского Ил-20 в Сирии, включая поминутную хронологию крушения судна.

Как заявил на брифинге представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, трагедия произошла из-за непрофессионализма и преступной халатности израильских летчиков-истребителей.

Конашенков сообщил, что истребитель F-16 ВВС Израиля 17 сентября совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка атаки на объекты инфраструктуры в Сирии.

Предствеитель Минобороны подчеркнул, что израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение относительно района нанесения удара, причиной чего стала катастрофа Ил-20, который не смог выйти в безопасную зону.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", — сказал Конашенков.

Удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны, добавил Конашенков.

Сразу после предупреждения, командир Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — сказал официальный представитель Минобороны.

Пилоты израильских истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

"Особо подчеркну, что наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", — сказал он в ходе брифинга.

При этом он уточнил, что ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22:03. Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты, добавил Конашенков.

Истребитель F-16 ВВС Израиля 17 сентября совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", — заключил официальный представитель Минобороны.

Представитель Минобороны России озвучил позицию ведомства.

© Sputnik / Alexandr Tarasenkov Нетаньяху предоставили отчет о переговорах с Россией по сбитому Ил-20

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", — отметил Конашенков.

Он напомнил, что Россия уведомляла Израиль о своих полетах в ходе операции в Сирии в 12 раз чаще, чем Израиль — Россию. Также российские военные ни разу не нарушали договоренности с Израилем и не применяли против его самолетов свою ПВО в Сирии, даже когда от израильской стороны исходила угроза.

"За время действия договоренностей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомления лишь 25 раз — только непосредственно перед самими ударами", — првиел факты Конашенков.

Вечером 17 сентября авиабаза Хмеймим в Сирии потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, когда тот проводил разведку в Идлибском зоне деэскалации. На его борту находилось 15 военнослужащих.

Позже выяснилось, что российский самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, несших дежурство во время налета четырех F-16 израильских ВВС на объекты в Сирии. В Минобороны России подчеркнули, что именно Израиль несет ответственность за гибель Ил-20, так как израильские летчики, прикрываясь российским самолетом при нападении на сирийские объекты, подставили его под удар ПВО САР.

Израиль не признал вины за гибель российского самолета. По мнению Тель-Авива, в случившемся виноваты исключительно сирийские военные.

По данным Минобороны РФ Израиль уведомил Россию по "горячей линии" о проводимой им операции менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. Поэтому, как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.