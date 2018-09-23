Дочь миллионера умерла в самолете из-за сэндвича

Девушка купила в аэропорту сэндвич, аллергическая реакция началась у нее уже на борту лайнера.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Несчастный случай произошел на борту самолета британской компании: съев сэндвич, скончалась девушка. Инцидент произошел на этой неделе передает Sputnik Беларусь с ссылкой на издание The Daily Mail.

Погибшая — дочь основателя компании – производителя игрушек Wow Toys. Перед посадкой она зашла в сетевое кафе Pret a Manger в аэропорту. Там девушка съела сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой. Плохо от съеденного ей стало уже на борту самолета.

У девушки началась сильнейшая аллергическая реакция. Отец ввел ей три дозы специального лекарства, однако спасти ее не удалось: сердце 15-летней британки остановилось.

Подобную реакцию, как полагают врачи, могли вызвать семена кунжута. Британские производители должны указывать о наличии кунжута в составе своих продуктов – он входит в число сильных аллергенов. Впрочем, это требование не распространяется на общепит.

Еда в бизнес-классе на борту British Airways — это привет гастроэнтерологу. Хлеб с маслом, хлеб с майонезом и хлеб с горчицей. «Сэр, желаете ещё такого хлеба и вот просто хлеба? Сейчас я принесу вам ещё масла.

Вустерширского соуса к вашему хлебу не хотите? А масло?» pic.twitter.com/R55jgYlTpO — ITA-EST (@EestiKroon) 19 сентября 2018 г.

​Потерявший дочь миллионер уже заявил о желании обратиться в суд. Однако он будет требовать не наказания кафе, а ужесточения правил маркировки продуктов с аллергенами.