В израильской армии ответили, что их самолеты не прятались за Ил-20

Пресс-релиз появился после того, как министерство обороны РФ вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. ВВС Израиля не прятались за самолетом Ил-20 ВКС России в ходе операции в Сирии и своевременно предупредили о ее проведении российских военных, заявила израильская армия, передает РИА Новости с ссылкой на официальное сообщение израильских военных.

Минобороны РФ Заявление Минобороны России по крушению самолета Ил-20 ВКС в Сирии

Пресс-релиз появился после того, как министерство обороны РФ вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа.

"Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года). ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — сказано в ответном заявлении.

В Тель-Авиве повторили, что в момент, когда Ил-20 был сбит сирийской зенитной ракетой, израильские самолеты уже находились в своем воздушном пространстве.

В этом же заявлении отмечается, что безопасность российских военных принимается во внимание при утверждении любой израильской операции в Сирии и останется приоритетом и впредь.

"Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны", — сказано в документе.

"Армия обороны Израиля продолжит принимать для достижения этой цели все необходимые меры, как это было до сего дня", — заверили военные.

Продолжая настаивать на непричастности к гибели Ил-20, они вновь выразили соболезнования российскому народу и семьям погибших.

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Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.