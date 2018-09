Юношу унесло в открытое море на 49 дней, но он выжил

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Молодой человек рыбачил на плоту, когда начавшийся шторм оторвал от берега плот с рыбацкой хижиной и унес в открытое море. Его спасли только через 49 дней, и это чудо, что он остался в живых, сообщили индонезийские СМИ.

Юноша дрейфовал в море почти два месяца и выжил лишь благодаря собственной смекалке. Он приманивал рыбу светом — к счастью, в хижине у него оказались спички, с помощью которых можно было поджигать щепки.

An Indonesian teenager who survived 49 days adrift at sea after the wooden fish trap he was employed to mind slipped its moorings says he ran out of food within a week and survived on fish and seawater he strained through his clothing.https://t.co/B4PvF12PRS