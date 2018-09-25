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Лесной пожар, архивное фото

Крупный лесной пожар под Пизой: эвакуированы около 500 человек

© Sputnik / Yuriy Strelec
Происшествия
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Около 500 человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара под Пизой.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Крупный пожар разгорелся под итальянской Пизой, в результате которого были эвакуированы около 500 человек, огонь тушат при помощи воздушной техники, отмечает РИА Новости.

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, но несколько человек доставлены в больницу из-за проблем с дыханием, сообщили во вторник власти области Тоскана.

Пламя бушует на склонах горы Серра в провинции Кальчи с вечера понедельника. Огонь, который распространяется в том числе благодаря ветру в 20 км/ч, подступает к пяти окрестным населенных пунктам, жители которых (порядка 70 семей) были оперативно эвакуированы. По заверениям местных властей, покинутым домам ничего не угрожает.

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В тушении пожара принимают участие 180 экипажей пожарных, прибывших из соседних городов, и 50 добровольцев. С утра вторника в небо подняты два самолета Canadair, в то время как четырем пожарным вертолетам не удается совершить посадку из-за сильного ветра.

По словам руководителя местной пожарной службы, пожар "с большой вероятностью" вспыхнул из-за действий человека.

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Теги:
Пожар, Италия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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