Неожиданно "воскрес": в Иране младенец ожил прямо в морге

Врачи назвали произошедшее почти чудом, отметив, что возвращение младенца к жизни – очень необычный случай.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Медики Ирана зафиксировали весьма необычный случай: в морге внезапно "ожил" шестимесячный малыш, который считался умершим, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на информацию иранских СМИ.

По данным СМИ Ирана, врачи больницы города Урмия, расположенного на северо-западе страны, после осмотра констатировали смерть ребенка — признаков жизни у него не наблюдалось. Тело младенца было направлено в морг для последующей передачи родственникам и погребения.

Однако в морге во время проведения ритуала омовения внезапно выяснилось, что ребенок жив — у него появились дыхание и пульс.

Как заявил руководитель похоронной службы Урмия Амир Абедини, родственники и родители ожившего ребенка были ошеломлены произошедшим.

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Местные медики также весьма удивились случившимся и заявили, что такое возвращение младенца к жизни — очень необычный случай, который вполне можно считать чудом.