Во что превратились "Жигули", к которым прицепили на колеса гири - видео

Эксперимент видеоблогеров YouTube-канала "Гараж 54" поразил пользователей соцсетей своим результатом, смотрите на видео, чем закончилось это испытание.

Авторы этого безумного видео любят поиздеваться над автомобилями. Но, за то, что они сотворили с ВАЗ-2102, похоже, автолюбители пожелают им слушать вечно песню "Жигули" Юрия Лозы. Чтобы больше не "прикасались" к этой легендарной марке автомобиля. Шутка.