Во что превратились "Жигули", к которым прицепили на колеса гири - видео

Эксперимент видеоблогеров YouTube-канала "Гараж 54" поразил пользователей соцсетей своим результатом, смотрите на видео, чем закончилось это испытание.
Эксперимент видеоблогеров YouTube-канала "Гараж 54" поразил пользователей соцсетей своим результатом, смотрите на видео, чем закончилось это испытание.
Спикер парламента Молдовы рассказал о том, что утверждена повестка первого заседания высшего законодательного органа страны.
Российский министр подчеркнул, что это бы грубо нарушило устав ООН и подорвало усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.
Сразу шестеро детей из одной семьи заразились корью на юге Молдовы.
Целых 96% жителей Латвии знают минимум один иностранный язык. Чаще всего это русский. Еще 73% школьников учат два иностранных языка
Кандидаты на госдолжность должны будут информировать, состояли ли они в компартии. В стране уже действует закон, запрещающий демонстрацию советской и нацистской символики.
Эстония, потратив 585 миллионов евро, по военным расходам выйдет на общее третье место среди стран-членов НАТО и вырвется далеко вперед стран "новой Европы".
Новый российский посол Михаил Бабич совершил первую рабочую поездку по стране и сделал несколько громких заявлений о цене на газ и об увеличении поставок нефтепродуктов
В Тбилиси открывается гигантский музей современного грузинского искусства: более 3500 работ, созданных за последние 80 лет
За год завершено строительство электрической подстанции "Гагра-1" стоимостью в 168 миллионов рублей
В Карабахском конфликте Москва оказалась в положении человека, вынужденного встать грудью между своим родственником и своим другом.
У знаменитого футболиста забрали диппаспорт. Он позволял футболисту избегать необходимости получать визы при выезде на игры в другие страны.
Предполагается, что платный въезд в столицу в часы пик разгрузит дороги на 15-20%, так как население пересядет на автобусы
С каждым годом на обслуживание госдолга Кыргызстана будет уходить все больше средств. Сейчас страна отдает каждый пятый сом из бюджета
На встрече глав стран СНГ Россия хочет обсудить возвращение своих пограничников на берега Пянджа, считает политолог Андрей Серенко
В отдаленных районах Узбекистана нашлись более 2000 детей без регистрации. Родителям не объяснили, зачем она нужна
Цены на уборку одного квадратного метра территории в Южной Осетии в 10 раз выше, чем в России - и дороги убираются не по правилам, а по наитию
Целых 96% жителей Латвии знают минимум один иностранный язык. Чаще всего это русский. Еще 73% школьников учат два иностранных языка
Кандидаты на госдолжность должны будут информировать, состояли ли они в компартии. В стране уже действует закон, запрещающий демонстрацию советской и нацистской символики.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik