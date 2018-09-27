Дерзкое ограбление по-одесски: женщина "обчистила" банк, в котором работала

В Одессе женщина устроилась на работу в банк и сразу ограбила его: сколько удалось унести злоумышленнице.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В Одессе украинка устроилась на работу в банк и ограбила его через четыре дня, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что женщина откликнулась на вакансию по объявлению с нового мобильного номера, успешно прошла собеседование под чужим именем и была принята на стажировку.

После этого злоумышленница в течение четырех дней находилась под присмотром сотрудников банка и "втиралась в доверие", а в первый же день самостоятельной работы украла 100 тысяч гривен и скрылась.

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Подозреваемую задержали, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе расследования также выяснилось, что женщину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.