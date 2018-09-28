Курьез: женщина устроилась на работу кассиром и сразу ограбила банк

В это сложно поверить, но такова действительность: женщина, устроившаяся на работу в один из одесских банков, первым делом поспешила ... его ограбить.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Одессе украинка устроилась на работу в банк и сразу же его ограбила. Откликнувшись на объявление о вакансии по телефону, она использовала новый мобильный номер. Успешно прошла собеседование под чужим именем и была принята на стажировку кассиром, сообщают украинские СМИ.

"Четыре дня под наблюдением основных работников злоумышленница-стажерка втиралась в доверие. Однако в первый же день самостоятельной работы она присвоила 100 тысяч гривен и с места работы скрылась", — рассказали в банке.

Полиция установила личность злоумышленницы — это 24-летняя одесситка, которая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Для реализации своих преступных намерений она выбирала в основном финансовые учреждения. Злоумышленница призналась, что украденные деньги потратила на приобретение дорогих гаджетов и возвращение долгов.

Подозреваемая была задержана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.