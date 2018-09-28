Частный реактивный лайнер в США развалился пополам — видео

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В аэропорту Гринвилла в американском штате Южная Каролина после приземления развалился пассажирский реактивный самолет. Двое человек погибли, сообщает местная пресса.
AERIAL VIDEO: Plane crash in Greenville, South Carolina https://t.co/Uhkoc4nkKo pic.twitter.com/HxmFY4xhym — 11AliveNews— Channel 1 Atlanta (@channel1atlanta) 28 сентября 2018 г.
По словам сотрудников аэропорта, лайнер после касания взлетно-посадочной полосы по неизвестным причинам не смог затормозить, затем протаранил ограждение и развалился.
Двое пилотов погибли. Супружеская чета, которые были пассажирами самолета, доставлены в больницу в критическом состоянии.