Пока все спали: атака на Facebook, ДТП в Подмосковье и трагедия в Индонезии

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Компания Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети.

"Во вторник 25 сентября наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов", — сообщается в заявлении вице-президента по управлению продуктом Гая Розена.

Как отмечается в заявлении, злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что повлияло на функцию "Просмотр моего профиля". "Это позволило им украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей", — сообщается в заявлении.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Захарова: Facebook превращается в инструмент американских спецслужб

Сообщается, что маркеры доступа позволяют пользователям оставаться авторизованными в Facebook так, чтобы не было необходимости вводить пароль каждый раз при использовании соцсети.

Компания заявила, что уже "ликвидировала уязвимость и сообщила (об инциденте — ред.) правоохранительным органам", "заново настроила маркеры доступа 50 миллионов пользователей, аккаунты которых оказались затронуты". Также компания в качестве меры предосторожности решила перенастроить маркеры доступа еще 40 миллионов пользователей.

ДТП в Подмосковье

В Московской области автобус, перевозивший сотрудников магазина "Магнит", попал в ДТП и опрокинулся, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

В МЧС РФ добавили, что пострадали восемь человек, погибших нет.

Авария произошла на 127-м километре трассы М-5 "Урал" в Луховицком районе. Движение транспорта на месте аварии затруднено.

Землетрясение в Индонезии

Число погибших

в результате после серии землетрясений и цунами, обрушившихся в пятницу на индонезийский остров Сулавеси, увеличилось до 48 человек, еще 356 пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.

По словам представителя агентства по ЧС Сутопо Пурво Нугрохо, власти успели произвести подсчет раненых и погибших только в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

"Соответственно, число погибших и пострадавших, как и разрушения, скорее всего, вырастет", — сказал представитель ведомства.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу, в результате один человек погиб, 10 получили ранения. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.