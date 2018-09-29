В США разбился новейший американский истребитель F-35B

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В социальных сетях появились первые видеокадры с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости.

Запись опубликовали в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, который специализируется на темах, связанных с авиацией. На видео видно озеро, с противоположного берега которого поднимаются густые клубы дыма. Видео снято приблизительно через час после катастрофы.

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 28 сентября 2018 г.

​Истребитель F-35B разбился в штате Южная Каролина во время тренировочного полета. Летчик катапультировался, самолет упал в незастроенной зоне, о пострадавших не сообщается.

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который стоит на вооружении ВВС США и ряда их союзников. Самолет призван стать основным для американских военно-воздушных сил, он разработан в нескольких модификациях — наземный истребитель, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для авианосцев.

Упавший F-35B — это модификация самолета с возможностью вертикальной посадки и минимальной дистанцией для разбега.

#F35B Fighter jet to be used by RAF is destroyed in crash during training https://t.co/9PZva0Vnau via @MailOnline — Berto Jongman (@BertoJongman100) 28 сентября 2018 г.

​Программа создания F-35 производства авиаконцерна Lockheed Martin обошлась примерно в полтора триллиона долларов, это самая дорогая программа производства оружия в истории.

Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного F-35 оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.